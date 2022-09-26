Снег обещают синоптики в двух областях Казахстана 27 сентября

Прогноз погоды на 27 сентября в Казахстане представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду на большей части республики будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди, на востоке – сильные, на севере – дождь с переходом в снег. Западная часть Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, погода будет без осадков", - говорится в сообщении.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, востоке – гроза, на севере – туман.

Днём на северо-востоке Восточно-Казахстанской области пройдёт сильный дождь.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, на юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Северо-Казахстанской, где синоптики обещают дождь с переходом в снег и усиление ветра.