До 1200 кубических метров снега станут плавить в Алматы на открытом недавно пункте, передаёт BaigeNews.kz.

По информации акимата мегаполиса, снегоплавильный пункт открылся на базе, где ранее хранились противогололёдные реагенты КГП "Алматы тазалык". Необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы.

Снег, как уточнили городские власти, плавится за счёт тепла от сточных вод, которые поступают через канализацию. Тёплая вода проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. Талая вода поступает в фильтр, очищается и затем спускается в канализацию.

На снегоплавильный пункт вывозят снег с территорий Ауэзовского, Алмалинского и Бостандыкского районов, где как раз наиболее остро стоит вопрос снегоотвала, и трафик не позволяет эффективно вывозить снег с центральных улиц.

Напомним, ранее алматинских водителей попросили избегать парковки в зонах работы снегоуборочной техники.