Снег на востоке, жара на юге - погода в Казахстане 30 сентября

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Какой будет погода в Казахстане 30 сентября, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием Северного антициклона на севере, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе РК пройдёт дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь со снегом, на востоке - снег. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём - 3-5 градусов тепла.

В Алматы также прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут ночью 8-10 градусов, днём 15-17 градусов тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днём воздух прогреется до 23-25 градусов.