По прогнозам "Казгидромета", 8 декабря в восточной половине Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдёт снег, на юго-востоке, востоке сильный снег, гололёд, низовая метель. В западной половине страны ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнозируют туманы, на западе, юге, востоке - усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

8 декабря в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области и в Актау порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололёд.

Днём в горных, предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Алматы днём ожидаются временами сильный снег, туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 08 декабря ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём в центре области Абай ожидается сильный снег. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере области 15-20 м/с.

На севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в горных районах области Жетысу временами сильный снег. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололёд. В Туркестане ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается туман.

На севере, в центре области Улытау ожидается туман.