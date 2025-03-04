Синоптики предупреждают, что атмосферные фронты будут активно проходить по территории Казахстана, что приведет к нестабильной погоде на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz. Ожидается снег, а на западе республики – дождь с переходом в снег.

По всей стране также возможны туман, гололед и низовая метель, что будет создавать опасные условия на дорогах и на открытых пространствах. На севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана – усиление ветра, что добавит неприятных факторов в погодную картину.

Особенно сильные осадки ожидаются ночью в горных районах Жетісу и утром на западе Мангыстауской области, где прогнозируются сильные снегопады.