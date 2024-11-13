Снег и сильный дождь: алматинцев предупредили о непогоде

В Департаменте по ЧС г. Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" №ОЯ 9 от12 ноября сообщили, что 13 ноября в городе ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Временами туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.

"Гостям и туристам убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении департамента.

В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков ( снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.