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Снег и сильный дождь: алматинцев предупредили о непогоде

Сегодня, 09:09
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kaluga.kp.ru Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: kaluga.kp.ru

В Департаменте по ЧС г. Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" №ОЯ 9 от12 ноября сообщили, что 13 ноября в городе ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Временами туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.

"Гостям и туристам убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении департамента.

В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков ( снег, дождь) или сильном ветре прогулку  в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

"Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут", - предупредили в ДЧС.

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