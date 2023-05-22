Снег и пыльные бури: погода на ближайшие дни в Казахстане

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Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града. Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Казахстану ожидается повышение температурного фона днём: в западных регионах - до 29-34 градусов, на северо-западе - до 25-30 градусов, на севере - до 23-28 градусов.

Основной фон температуры на юге - 23-31 градус, на востоке и юго-востоке -15-25 тепла.