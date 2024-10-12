Снег и осенние метели: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 13 октября на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, временами сильные дожди, в северных регионах ожидаются снег, метель, гололед. Лишь на западе страны сохранится погода без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 1 градус.

На западе, севере, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Карагандинской, на севере Актюбинской, на северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Жамбылской, на западе Кызылординской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской, на западе Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, СКО, ВКО, ЗКО, Атырауской, Кызылординской, области Улытау, Актюбинской, Алматинской и Туркестанской областях.

В Астане 13 октября ночью и утром ожидается низовая метель. Гололед. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах гололедица.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, ночью и утром в центре области туман. Ветер северный, северо-западный днем на севере области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается заморозки 1 градус.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на востоке Карагандинской области ожидается метель. На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде гололед. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На севере области Улытау ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске на дорогах гололедица.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололёд. В Актобе ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снегопад.

В горных районах Алматинской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный утром и днем в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днём ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются туман. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.