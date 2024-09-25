Снег и морозы по ночам прогнозируют синоптики в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке и юго-востоке республики ожидаются осадки, в горных районах юго-востока республики сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до минус 2-7 градусов. На западе, северо-западе и в центре республики с влиянием Северо-западного антициклона будет погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается туман", - сказано в прогнозе.

Температура воздуха постепенно повысится днем: на западе страны до +20+27°С, на севере, в центре до +15+23°С, на крайнем юге до +18+25°С, на юго-востоке до +12+20°С, на востоке страны температура ожидается в пределах +3+11°С.