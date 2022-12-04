Снег и метель ожидаются в трёх регионах Казахстана в понедельник

Фото: agroqogam.kz

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 5 декабря в Северо-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают синоптики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, лишь на юго-западе, в центре — без осадков. По стране ожидаются туманы, низовая метель, на северо-западе, востоке, юго-востоке, юге страны — усиление ветра, на юге — гололёд.

5 декабря ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на западе, севере, востоке, днем на юге области низовая метель. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных и предгорных районах области туман, гололёд, на горных перевалах метель. Ветер северо-западный на горных перевалах 15-20 метров в секунду. В Шымкенте временами ожидается туман.