Снег и метель накрыли приграничные с Казахстаном регионы России
Сегодня, 02:06
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Сегодня, 02:06Сегодня, 02:06
56Фото: t.me / oekaterinburg1
В приграничных с севером Казахстана российских регионах выпал снег, а на трассах наблюдается метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сообщается, что из-за непогоды произошли десятки ДТП, есть пострадавшие. В городах Екатеринбург, Тюмень, Челябинск из-за снегопада наблюдались 10-балльные пробки.
Гидрометцентр России 10-11 октября прогнозировал снег и метель в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Ночью термометры опустятся в Свердловской области до -3…-9 градусов, на севере Челябинской области до -3 градусов.
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