Снег и метель накрыли приграничные с Казахстаном регионы России

В приграничных с севером Казахстана российских регионах выпал снег, а на трассах наблюдается метель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что из-за непогоды произошли десятки ДТП, есть пострадавшие. В городах Екатеринбург, Тюмень, Челябинск из-за снегопада наблюдались 10-балльные пробки.

Гидрометцентр России 10-11 октября прогнозировал снег и метель в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Ночью термометры опустятся в Свердловской области до -3…-9 градусов, на севере Челябинской области до -3 градусов.