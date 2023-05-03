Снег и град прогнозируют синоптики в Казахстане

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В Казгидромете сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Отрог Северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке не исключены заморозки - 1-7 градусов. В западных, восточных и юго-восточных регионах страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. На западе - дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом. На востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днём дождь", - сказано в прогнозе.

По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.