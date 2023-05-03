- Снег и град прогнозируют синоптики в Казахстане 20:56 155
- Грузовик насмерть сбил трёхлетнего ребёнка в Талдыкоргане 20:45 173
- "Люди ожидают, что кто-то другой приедет и за них сделает" - глава ФИФА о казахстанском футболе 20:14 222
- Новые нарушения выявили в работе Озенмунайгаза 19:48 417
- Требуют работу вне очереди: в Жанаозене прокомментировали забастовку жителей 19:23 306
- Атака беспилотников: в России заявили о попытке Украины нанести удар по Кремлю 19:06 398
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 18:31 349
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 18:24 347
- Разговорники казахского раздадут кондукторам в Павлодаре 18:23 351
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 18:05 570
- Павлодарца лишили свободы из-за сообщений в WhatsApp 17:55 600
- Курс доллара упал на шесть тенге в Казахстане 17:17 382
- Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау 16:50 489
- Школьники из Казахстана впервые в истории вошли в топ-10 на чемпионате мира по робототехнике 16:20 638
- Назначен замруководителя Аппарата правительства страны 16:13 379
- Количество рейсов из Казахстана в ОАЭ увеличится 16:05 394
- Габидулла Абдрахимов о скандальном видео из Лондона: чем больше ложь, тем больше в неё верят 16:01 653
- СпецЦОНы по всему Казахстану не работают из-за аварии на серверах Госкорпорации 15:49 417
- Дезертировавшего в Казахстан россиянина депортируют на родину 15:44 700
- Изменились требования к экспертам, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА 15:35 349
- Приём заявок на ипотеку для молодёжи открыли в Караганде 15:25 420
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 15:24 553
- В полиции Актау опровергли информацию о подозреваемом в убийстве троих детей 14:56 457
- В Сербии 14-летний подросток открыл стрельбу в школе, погибли 9 человек 14:51 740
- Глава ФИФА подарил Токаеву именную футболку 14:36 532
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 14:22 452
- Исчезающее хобби: железнодорожники создали клуб голубеводов в Актюбинской области 14:13 519
- Казахстан испытывает острый дефицит электроэнергии 13:44 444
- Льготное автокредитование: когда озвучат новые условия программы 13:26 422
- Убийство троих детей в Актау: силовики рассказали новые подробности дела 13:19 726
- Названы регионы, где живёт меньше всего получателей соцпособий по инвалидности 13:11 399
- ФИФА готова содействовать развитию футбола в Казахстане 12:54 421
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 12:50 681
- Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными - Джохар Утебеков 12:28 454
- Более 300 тысяч казахстанцев покинули страну за 13 лет - депутат об "утечке мозгов" 12:26 596
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 12:15 4194
- "Клеветники и вымогатели" — в мажилисе потребовали закрепить ответственность блогеров законодательно 11:53 555
- Стало известно, сколько будут стоить зарубежные визы для казахстанцев 11:33 415
- Младенческая смертность выросла на 40% в Аркалыке - депутаты просят решить проблемы моногородов 11:26 438
- Видео с "избиением" осуждённого в ВКО прокомментировала администрация колонии 11:13 481
- Правила присвоения статуса кандаса хотят изменить в Казахстане 11:12 438
- В Казахстане нужно провести кадровую чистку судей – юрист 11:05 2101
- Число ДТП с участием электросамокатов возросло в Казахстане 10:55 444
- Казахстан экспортирует автомобили в Таджикистан - Жумангарин о товарообороте между странами 10:32 463
- Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан с начала 2023 года 10:01 537
- Можно ли выходить на улицу, находясь под домашним арестом? 09:54 487
- Более 15 млрд тенге выделят на жилищное кредитование для женщин в этом году 09:51 498
- Запущен новый регулярный авиарейс между Усть-Каменогорском и Алматы 09:38 547
- Александр Бублик прошёл в 1/8 турнира во Франции 09:20 477
- Из-за проблем с водой жители села в Акмолинской области просят объявить режим ЧС 08:38 495
- Исследователей обвинили в буллинге роботов во время обучения игре в футбол 08:19 511
- Всемирный банк: ИИ изменит около четверти рабочих мест за пять лет 07:35 470
- Серена Уильямс объявила о беременности 06:41 555
- Пятый ребенок с ДЦП получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 05:24 548
- Мойщик окон сорвался и погиб в Астане 04:56 1097
- 48 детей воспитывает семейная пара из Костанайской области 03:28 804
- Застрявшего на островке реки мужчину эвакуировали спасатели области Абай 02:41 566
- Неслышащие танцоры из СКО победили в международном конкурсе в Дубае 01:07 1038
- Лесной пожар в Костанайской области: начался суд над экс-главой лесхоза 00:23 781
- Студент и школьница погибли при невыясненных обстоятельствах в ВКО 02.05.2023 1518
- 500 километров за 5 дней: военнослужащий Казахстана планирует установить рекорд 02.05.2023 624
- В Экибастузе начали ремонт и замену теплосетей 02.05.2023 843
- Скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Его похоронят 6 мая 02.05.2023 1085
- "Астана" объявила состав на Джиро д’Италия-2023 02.05.2023 879
- Водитель без прав управлял частным автобусом в Актобе 02.05.2023 676
- Судебные исполнители могут налагать и снимать аресты на автомобили онлайн 02.05.2023 599
- Адвокат Джохар Утебеков рассказал о первом выигранном деле в Конституционном суде 02.05.2023 372
- Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау 02.05.2023 602
- В правительстве ищут новые механизмы домоуправления после критики Токаева 02.05.2023 669
- В концерне Toyota признали фальсификацию результатов краш-тестов 02.05.2023 869
- Казахстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по параканоэ 02.05.2023 739
- Дачного поджигателя ищут в Павлодаре 02.05.2023 670
- Сервис знакомств Tinder заявил об уходе из России 02.05.2023 794
- Позицию Казахстана по резолюции ООН, где говорится об агрессии России, объяснили в МИДе 02.05.2023 935
- "Хочу, чтоб Казахстан процветал". Педагог-эрудит из Павлодара об образовании и "Своей игре" 02.05.2023 1523
- От клещей в Алматы обработали более 90% территорий 02.05.2023 871
- Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии 02.05.2023 743
- Реальность без прикрас: как живут посёлки на границе с Россией 02.05.2023 700
- Осуждённые за терроризм в Ираке казахстанки объявили голодовку 02.05.2023 875
- Депутат Анна Башинская сообщила о сложении мандата после резонансного комментария в соцсетях 02.05.2023 831
Сегодня, 20:56
157
157Фото: pixabay.com
Снег и град прогнозируют синоптики в Казахстане
В Казгидромете сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
"Отрог Северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке не исключены заморозки - 1-7 градусов. В западных, восточных и юго-восточных регионах страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды. На западе - дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом. На востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днём дождь", - сказано в прогнозе.
По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.
Поделитесь:
-
Trend news
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 18:24 345
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 18:05 567
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 15:24 550
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 14:22 451
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 12:50 681
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 12:15 4167
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1602
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1049
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1176
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1256
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1210
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1080
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 3802
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1052
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1276
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 10278
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1298
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1176
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1384
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1213
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1776
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3192
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1830
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1279
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1691
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1600
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2779
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2135
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1636
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6591
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2887
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1779
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1559
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 29959
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2605
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1936
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2198
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6415
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2276
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1878
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1837
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2047
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2023
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3552
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2062
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2046
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3286
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1908
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2118
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3619
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7257
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55428
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2389
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3924
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6767
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2293
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2470
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2452
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2257
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2777
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4156
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7475
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3422
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2899
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3190
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3021
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6155
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3892
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3549
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4017
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6601
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39325
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4030
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3884
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3810
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11758
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4356
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4355
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4407
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 4001
-
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 18:31 347
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1602
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1030
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1296
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1567
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2098
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1957
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2379
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2775
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2447
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2591
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2767
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2850
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2760
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2800
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3021
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3256
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3255
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4329
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3921
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4127
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4035
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4824
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4098
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3794
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4090
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6868
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4358
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4202
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3890
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4288
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3794
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3821
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4184
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4537
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4041
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4041
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4224
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3820
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4851
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3814
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4247
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4711
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4187
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3812
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4327
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4290
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4100
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4255
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4600
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4902
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4649
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4070
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4647
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4237
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4880
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4346
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4191
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4120
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4283
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4695
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4882
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4011
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3686
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4905
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4151
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4207
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4793
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6055
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5007
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4288
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 4047
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 4072
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 4056
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 4049
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4186
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4289
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 4050
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3782
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 4251