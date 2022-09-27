Снег и гололёд ожидаются в Казахстане 28 сентября

Какой будет погода в Казахстане 28 сентября, рассказали синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"На севере, востоке и в центре республики пройдут осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке - дождь, в горных районах юго-востока - дождь, снег. Остальная часть Казахстана будет находиться в отроге антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике возможны усиление ветра, на западе – гроза, пыльная буря, на севере – туман, гололёд", - говорится в прогнозе.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях страны.

На севере, западе Акмолинской области будет туман. Ветер северный, северо-западный ночью и утром 15-20 метров в секунду. В Астане временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

Ночью севере и западе Абайской области, утром и днём в Караганде, днём на севере и востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильные осадки (дождь, снег).

На севере и востоке Карагандинской области произойдёт понижение температуры воздуха ночью до 2-7 градусов тепла, на севере региона - до минус двух градусов, днём до 5-10 тепла с дальнейшим понижением.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, гололёд. На юго-востоке области - туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, на юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.