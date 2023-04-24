Снег, град и жару прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

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Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь; на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке - ночью осадки (дождь, снег), днём дождь", - сообщили синоптики.

Остальная часть страны будет находиться под влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков.

"По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах - гроза, пыльная буря, на востоке ночью гололёд, на юго-востоке днём - град", - предупредили в Казгидромете.

Произойдёт постепенное повышение температуры воздуха днём в западных регионах до 23-30 градусов, на северо-западе, севере и в центре страны - до 20-27 градусов, на востоке - до 15-23 градусов, на юге - до 25-33 градусов, на юго-востоке - до 17-25 градусов.