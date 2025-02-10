  • 10 Февраля, 16:03
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Снег, дождь и метель: неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Метеорологи представили прогноз погоды по Казахстану с 11 по 13 февраля 2025 года.

Сегодня, 15:29
АВТОР
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newizv.ru Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
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Фото: newizv.ru

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.

“Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман”, – говорится в сообщении.

Преобладающая температура воздуха на западе страны ожидается ночью 5-13 мороза, днем 6 мороза – 1 тепла, на юго-западе страны ночью 1-9 мороза, днем 3 мороза – 2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от 10-18 до 7-16 мороза, максимальная температура будет в пределах 3-10 мороза.

"На севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от 7-20 до 10-22 мороза, днем понижение температуры от 2-8 до 5-11 мороза. На востоке и в центре прогнозируется повышение от 10-23 до 7-18 мороза. В южных областях ожидается повышение от 5-13 до 0-10 мороза, днем от 5 мороза – 5 тепла до 1 мороза – 7 тепла. На юго-востоке страны повышение ночью от 5-25 до 3-20 мороза, днем температурный фон 5 мороза – 5 тепла, в горных районах 6-11 мороза", - добавили в "Казгидромете".

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