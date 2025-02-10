Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина северного циклона, а южные регионы будут под воздействием южного циклона.

“Ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями. По республике ожидается усиление ветра, туман”, – говорится в сообщении.

Преобладающая температура воздуха на западе страны ожидается ночью 5-13 мороза, днем 6 мороза – 1 тепла, на юго-западе страны ночью 1-9 мороза, днем 3 мороза – 2 тепла, на северо-западе республики минимальная температура повысится от 10-18 до 7-16 мороза, максимальная температура будет в пределах 3-10 мороза.