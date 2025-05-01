В Алматинской области военнослужащие и воспитанники военно-патриотических клубов трогательно поздравили со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Торжественное поздравление прошло в преддверии Дня Победы. От имени министра обороны страны гости поблагодарили ветерана за подвиг, вручили памятные подарки и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа.

Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова (ныне Аксуский район Жетысуской области). На фронт ушёл в 1942 году, в 19 лет. Вспоминает, как ехал на войну с Лепсы, а его мама провожала его всю ночь на верблюде, чтобы успеть к поезду.

Службу начинал в пограничных войсках на Кавказе, где его обучали как снайпера. Позже участвовал в боях под Сталинградом, служил в Ереванском погранотряде. Именно там, в многонациональной части, он впервые заговорил на русском языке.

С войны вернулся в 1949 году. Работал сначала секретарём суда, затем оперуполномоченным, позже окончил школу милиции в Душанбе и юридический факультет КазГУ. Долгие годы возглавлял Джамбулский РОВД, затем трудился в прокуратуре Илийского района. Последнее место работы – юрисконсульт на Бурундайском сахарном заводе.

За заслуги награждён медалями "За оборону Кавказа", Жукова, а также юбилейными наградами. Почётный гражданин Илийского района.

С супругой, педагогом Дамели Альпеисовой, вырастил шестерых детей. Сейчас у него 12 внуков, 16 правнуков и одна правнучка.