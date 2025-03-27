Во время массовых гуляний в честь Наурыза в Алматы житель города случайно заснял снайпера на крыше одного из зданий. Видео появилось в социальных сетях и вызвало вопросы у пользователей, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика был поражен увиденным:

"Наша камера не передает, но вон там на крыше сидит снайпер", – говорит он за кадром.

В Департаменте полиции Алматы объяснили происходящее, заявив, что такие меры безопасности являются стандартными.

"В рамках обеспечения порядка и реагирования на возможные угрозы при массовых мероприятиях применяются различные алгоритмы безопасности", – сообщили в пресс-службе ДП.

В полиции подчеркнули, что основная цель – защита граждан и предотвращение любых инцидентов, которые могут представлять угрозу.

Присутствие спецподразделений на массовых мероприятиях – обычная мировая практика, позволяющая оперативно реагировать в случае ЧП.

Ранее мы писали о конфликте между полицейскими и прокатчиками лошадей, который произошел на праздновании Наурыза в Актау.