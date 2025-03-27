Снайпер на крыше попал на видео во время Наурыза в Алматы
Полиция объяснила ситуацию.
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Во время массовых гуляний в честь Наурыза в Алматы житель города случайно заснял снайпера на крыше одного из зданий. Видео появилось в социальных сетях и вызвало вопросы у пользователей, передаёт BaigeNews.kz.
Автор ролика был поражен увиденным:
"Наша камера не передает, но вон там на крыше сидит снайпер", – говорит он за кадром.
В Департаменте полиции Алматы объяснили происходящее, заявив, что такие меры безопасности являются стандартными.
"В рамках обеспечения порядка и реагирования на возможные угрозы при массовых мероприятиях применяются различные алгоритмы безопасности", – сообщили в пресс-службе ДП.
В полиции подчеркнули, что основная цель – защита граждан и предотвращение любых инцидентов, которые могут представлять угрозу.
Присутствие спецподразделений на массовых мероприятиях – обычная мировая практика, позволяющая оперативно реагировать в случае ЧП.
Ранее мы писали о конфликте между полицейскими и прокатчиками лошадей, который произошел на праздновании Наурыза в Актау.