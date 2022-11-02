То пожар, то потоп: новые дома для погорельцев в Костанайской области оказались под водой

Фото: https://t.me/krispalm

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Аулиекольского района Костанайской области прокомментировали ситуацию

Остроенный в рамках ликвидации пожара 91 дом в селе Аулиеколь оказался под водой из-за обильных осадков. Фотографии с места распространились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что проектом по ликвидации пожара в Аулиекольском районе, не было предусмотрено устройство септиков, в связи с чем временные септики были выполнены за счет подрядчиков.

"В результате плюсовой температуры и выпадения в течение нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов. При этом согласно инженерно-геологических изысканий фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет. На данный момент ведется работа по откачке воды на придомовой территории. На постоянной основе ведется дежурство техники по откачке воды. А также ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов мкр. Бірлік. По завершению разработки проектно-сметной документации, будут выполнены строительно-монтажные работы", - рассказали в акимате.

Напомним, что ключи от новых домов погорельцам вручили в преддверии Дня республики. Тогда местные власти рапортовали, что строительство удалось завершить досрочно.