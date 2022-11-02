Лента новостей
- То пожар, то потоп: новые дома для погорельцев в Костанайской области оказались под водой 13:46 61
- Коррупционеров в Казахстане стали ловить чаще, но сажать реже 13:16 125
- КФГД повысил максимальные ставки банковских депозитов на декабрь 12:47 168
- "Официальная статистика – лишь "верхушка айсберга" — министр МВД о торговле людьми 12:14 250
- Госслужащие в казино: АДГС проводит проверку 12:11 216
- Каракат Абден требует запретить празднование Хэллоуина 12:11 220
- Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на три дня 11:52 239
- Казахстанец избран вице-председателем спецгруппы ИКАО по авиабезопасности 11:26 333
- Предприниматели просят президента сохранить животноводческий комплекс 11:13 280
- Обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов поручили МИИР РК 10:43 252
- "Синяя галочка" подтверждения в Twitter станет платной и будет доступна всем 10:23 382
- Анна Данилина успешно стартовала на итоговом турнире года 10:23 251
- "Карточный туризм" в Казахстане вызвал бум выпуска новых банковских карт 10:08 564
- Страны ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике 09:25 286
- В Казахстан вернули эксклюзивные драгоценности Кайрата Сатыбалды на 230 миллионов долларов 09:08 1067
- Серийного мошенника задержали в Абайской области 08:54 336
- Число заразившихся COVID-19 за сутки выросло в Казахстане 08:44 353
- Головкин договорился о бое против чемпиона WBA с 30 победами 08:26 617
- Дело о неисправных ИВЛ в Кокшетау: фигурантам дела изменили приговор 07:37 380
- Рабочий погиб от удара ковшом экскаватора в Акмолинской области 06:24 372
- Экс-полицейского из Атырау оштрафовали на 18 миллионов тенге 05:38 477
- Стартовали съёмки фильма о Маншук Маметовой 04:23 371
- В WhatsApp тестируют функцию отправки сообщений самому себе 03:31 432
- "У меня всё отобрали"". Семь региональных красавиц не прошли на конкурс "Мисс Казахстан" 02:06 479
- Терминалы самообслуживания появились в аэропорту Астаны 01:12 815
- Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов 00:31 459
- Юношу-маугли нашли в Темиртау 01.11.2022 1059
- Разлив нефти произошёл возле сёл в Актюбинской области 01.11.2022 390
- Скандал вокруг древнего захоронения разгорается в Мангистауской области 01.11.2022 636
- Какой будет погода в Казахстане 2 ноября 01.11.2022 541
- Президент взял на личный контроль проблему жителей Каскелена 01.11.2022 748
- Казахстанские гимнасты вышли в финал чемпионата мира 01.11.2022 613
- Книга надежды, а не страха. "Январские события: борьба за Акорду" 01.11.2022 727
- Помидоры, огурцы и яйца значительно подорожали в Казахстане 01.11.2022 486
- Как военных учили управлять БПЛА. История первопроходца, запустившего в небо беспилотник 01.11.2022 443
- Казахстанцы будут получать документы об окончании школы в цифровом и бумажном вариантах 01.11.2022 446
- Креативная индустрия: что делает государство для поддержки отрасли? 01.11.2022 585
- Почти 49 млрд тенге выделят полицейским Астаны на 2023-2025 годы 01.11.2022 450
- Стартовал приём заявок для поступления в магистратуру в Казахстане 01.11.2022 537
- Знак "Нулевой километр" появился в парке Астаны 01.11.2022 1338
- Чем занимается единственный офицер-ветеринар в Вооруженных силах Казахстана 01.11.2022 704
- Льготные кредиты на обучение обещают студентам в Казахстане 01.11.2022 484
- Казахстан готов внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности - Смаилов 01.11.2022 426
- Кандидаты в регионах: что политики и общественники обещают избирателям 01.11.2022 522
- 102 земельных участка определили под строительство школ в Астане 01.11.2022 602
- Мать восьмиклассницы пожаловалась Аймагамбетову на травлю дочери в школе 01.11.2022 989
- Риски выше успеха: Почему бизнес не хочет идти в науку, обсудили в НПП "Атамекен" 01.11.2022 849
- 15-ти летняя казахстанка впервые пробилась в основу турнира среди взрослых 01.11.2022 555
- Ariel, Tide и Persil изготавливали в подпольном цехе в Туркестане 01.11.2022 540
- Комитет науки возглавил бывший ректор Astana IT University 01.11.2022 583
- Причины проблем с интернетом в Казахстане объяснил Багдат Мусин 01.11.2022 623
- Казахстанцы смогут вернуть деньги из пенсионного аннуитета в ЕНПФ 01.11.2022 547
- Что успел сделать Жигули Дайрабаев за 10 дней агитационной работы 01.11.2022 519
- Автомобиль столкнулся с поездом в Жамбыльской области: погибло 6 человек 01.11.2022 1077
- В Транстелекоме опровергли информацию о заморозке IT-проекта с россиянами 01.11.2022 588
- Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в Костанае 01.11.2022 1979
- С планшетами вместо учебников будут ходить в школу первоклашки с 2023 года 01.11.2022 739
- Новую концепцию развития образования "от детского сада до университета" утвердили в Казахстане 01.11.2022 678
- Жигули Дайрабаев вызвал Нурлана Ауесбаева на дебаты 01.11.2022 386
- Мужчину, ударившего кулаком подростка и отобравшего у него телефон, задержали 01.11.2022 880
- "Барыс" назвали самой слабой командой КХЛ 01.11.2022 404
- На 116 миллионов тенге выловили рыбы браконьеры в ВКО 01.11.2022 476
- Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трёх регионов 01.11.2022 600
- Маск распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию 01.11.2022 366
- Тенге впервые укрепился по отношению к основным иностранным валютам с начала года 01.11.2022 675
- 24 казахстанца заразились COVID-19 за сутки 01.11.2022 483
- Государству передали транспортную компанию, получившую монопольный доход в 4,3 миллиарда тенге 01.11.2022 447
- Морозы до -25: Казгидромет опубликовал прогноз погоды на ноябрь 01.11.2022 21395
- Жилищная программа "Алатау жастары" стартовала в Алматинской области 01.11.2022 5775
- Костанай потратит почти 23 миллиона тенге на ледовый городок и новогоднее украшение 01.11.2022 846
- Гибель двухмесячного ребёнка расследуют полицейские в ЗКО 01.11.2022 735
- Спортшкола по теннису в Актобе испытывает дефицит тренеров 01.11.2022 485
- Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога 01.11.2022 837
- Бродячие собаки напали на жительницу Уральска 01.11.2022 494
- Деревья уничтожают на берегу водоема Усть-Каменогорска 01.11.2022 450
- Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау 01.11.2022 480
- Бухгалтер спортшколы в Павлодаре обкрадывала свою организацию 01.11.2022 564
- Многодетного отца осудили в Астане за фейк о бомбе в самолете 31.10.2022 624
- Выборы президента: За кого могут проголосовать казахстанцы 31.10.2022 567
- Тело погибшей в Сеуле казахстанской студентки доставят в Актобе 1 ноября 31.10.2022 1730
То пожар, то потоп: новые дома для погорельцев в Костанайской области оказались под водой
В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Аулиекольского района Костанайской области прокомментировали ситуацию
Остроенный в рамках ликвидации пожара 91 дом в селе Аулиеколь оказался под водой из-за обильных осадков. Фотографии с места распространились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что проектом по ликвидации пожара в Аулиекольском районе, не было предусмотрено устройство септиков, в связи с чем временные септики были выполнены за счет подрядчиков.
"В результате плюсовой температуры и выпадения в течение нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов. При этом согласно инженерно-геологических изысканий фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет. На данный момент ведется работа по откачке воды на придомовой территории. На постоянной основе ведется дежурство техники по откачке воды. А также ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов мкр. Бірлік. По завершению разработки проектно-сметной документации, будут выполнены строительно-монтажные работы", - рассказали в акимате.
Напомним, что ключи от новых домов погорельцам вручили в преддверии Дня республики. Тогда местные власти рапортовали, что строительство удалось завершить досрочно.
-
Trend news
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 2271
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 859
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 1920
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2170
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 39286
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 823
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 53296
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 12940
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15623
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1872
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1747
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2790
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2922
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4175
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11724
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5353
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88214
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4334
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3830
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12643
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6021
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2721
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3083
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32798
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3854
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4921
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11872
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10904
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7803
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300430
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8287
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7636
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24851
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8136
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7904
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14984
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10539
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10222
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11994
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28448
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10034
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13720
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21292
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11676
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12227
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9132
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29130
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9197
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348478
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37683
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10028
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10654
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16541
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9862
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49663
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14759
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12604
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11804
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11020
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11396
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13007
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10536
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11495
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10922
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27908
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10706
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10982
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10555
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32204
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189987
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17505
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21763
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12531
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12891
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21612
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7922
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13819
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7806
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10617
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32661
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 884
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1194
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 886
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1119
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 970
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1137
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1142
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 885
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1353
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1583
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1306
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19192
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1586
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1451
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1476
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6540
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2144
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13170
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11361
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11361
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11882
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11001
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15255
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11977
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13471
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14447
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14129
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11703
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12112
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28909
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13083
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15508
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12173
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13418
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14087
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15352
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13487
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15477
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14992
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16178
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16090
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32685
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16575
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17542
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17195
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18118
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17999
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27033
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17488
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24748
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35519
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19261
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25193
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23849
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25767
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21862
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23345
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21592
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21329
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21270
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36958
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23341
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21453
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26470
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25535
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25904
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25168
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25271
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27424
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27927
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26589
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26166
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26847
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28345
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25655
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29324
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26627
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27270
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28188
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 30074