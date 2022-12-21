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mcfr.kz Вчера, 14:08
172
Вчера, 14:08
172
Фото: mcfr.kz

Смягчить наказание за врачебную халатность предлагают в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", передает BaigeNews.kz. Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК. 

Предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.

"Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производится страховой компанией. В случае отказа от выплаты и неудовлетворённости пациент имеет право обратиться в суд. Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска", - отметила глава ведомства.  

Согласно этой модели рассмотрение жалобы будет осуществляться специальной комиссией с привлечением экспертов и заинтересованных сторон с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций.

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#уголовная ответственность #врачи #медицина #Ажар Гиният
BaigeNews.kz
Вчера, 14:08
172
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