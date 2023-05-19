SMS и QR: как в Фонде медстрахования будут бороться с фиктивными медуслугами

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Минздрав и МЦРИАП ведут работу по полной оцифровке системы здравоохранения в рамках единой IT-платформы "Е-денсаулық". Это позволит подтверждать с помощью SMS и QR приемы у врачей, сообщил председатель правления НОА "Фонд социального медицинского страхования" Сабит Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"Кроме того, это позволит нам каждый тиын из 2,5 триллиона тенге отследить – когда, кому и на какие цели они были израсходованы. Несмотря на увеличение финансирования в 2,5 раза, существенного улучшения в сфере оказания медуслуг не стало. То есть выделяемые средства не соответствуют ожиданиям населения", - сказал Ахметов.

По его словам, государство в полном объеме выполняет свои обязательства по финансированию системы здравоохранения.

"Помимо финансирования бесплатной медпомощи в размере 1,4 триллиона тенге, роль государства в системе ОСМС является ключевой, так как нагрузка на государственный бюджет составляет около 80 процентов от всех поступлений в ОСМС, а это дополнительных 800 миллиардрв тенге", - отметил спикер.

Сабит Ахметов также сообщил, что Фонд будет усиливать разъяснительную работу среди населения в части преимуществ системы ОСМС, а также продолжит работу по повышению качества и доступности медпомощи и эффективности использования средств ОСМС.

Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования. В своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова он назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников.