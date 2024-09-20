Сможет ли Казахстан обеспечить себя ядерным топливом

В обсуждениях строительства атомной электростанции в Казахстане важным аспектом является необходимость обеспечения её ядерным топливом. Способен ли Казахстан самостоятельно обеспечить себя таким топливом, если проект будет реализован? Подробнее об этом читайте в материале BaigeNews.kz.

Возможности Казахстана в производстве ядерного топлива

В АО "Ульбинский металлургический завод" утверждают, что Казахстан располагает мощностями, позволяющими производить ядерное топливо для АЭС. На данный момент на совместном казахстанско-китайском предприятии с участием АО "Ульбинский металлургический завод" выпускаются тепловыделяющие сборки французского дизайна AFA3G™. В случае, если будет принято решение о строительстве АЭС, возможен рост объемов производства таких сборок.

Если предпочтения в проектировании АЭС сместятся к другим конструкциям реакторов, АО "УМЗ" может адаптировать свои технологии для производства топливных таблеток, а также других компонентов ядерного топлива. На предприятии подчеркнули, что обладают достаточным технологическим потенциалом и квалифицированными кадрами для обеспечения потребностей казахстанских АЭС.

Говоря об объёмах производства топлива для АЭС, в АО "УМЗ" отметили, что тепловыделяющие сборки, производимые на заводе ТОО "Ульба-ТВС" используются для перезагрузки, то есть частичной загрузки реакторов.

"Объём одной перезагрузки составляет порядка 30 тонн в перерасчете на низкообогащенный уран, до 5%. Количество перезагрузок зависит от мощности станции и количества вырабатываемой электрической энергии. Что касается первичной "полной" загрузки реактора, то ее объем будет зависеть от типа реактора и его мощности", - сказали в АО "УМЗ".

Производимые виды ядерного топлива

Ульбинский металлургический завод уже с 2011 года сертифицирован как поставщик топливных таблеток французского дизайна для атомных станций Китая. Ранее АО "УМЗ" выпускал топливные таблетки для нужд советских АЭС и Российской Федерации. С 2021 года на заводе начали производить тепловыделяющие сборки. Продукция поставляется на атомные станции КНР, принадлежащие китайской корпорации CGN.

Если строительство АЭС в Казахстане будет осуществлять французская сторона, то производимое на ТОО "Ульба-ТВС" топливо сможет быть задействовано для загрузки атомного реактора. Для этого имеются необходимые кадровые компетенции, технологические возможности и сегодняшнее развитие производств.

Технологический процесс

Производственный процесс ядерного топлива – это сложная цепочка технологий и процедур. Основными этапами являются добыча урана, его конверсия, обогащение и производство топливных таблеток. Добыча урана в Казахстане осуществляется с использованием подземного скважинного выщелачивания, после чего уран обогащается и преобразуется в порошок диоксида.

Топливная таблетка, как ключевой компонент ядерного топлива, производится из этого порошка методом порошковой металлургии. Этот процесс требует строгого контроля на всех этапах: от шлифования и сушки до проверки геометрических размеров готовой продукции.

Меры безопасности на производстве

Как отметили в АО "УМЗ", основными правилами защиты организма при работе с урановыми материалами является защита органов дыхания и кожных покровов.

"На производстве действуют чёткие инструкции по соблюдению мер безопасности и охране труда. Строго соблюдаются допустимые уровни воздействия урана для разных групп персонала. При входе в производственную зону цехов уранового производства каждый сотрудник надевает спецодежду, респиратор "Лепесток", получает индивидуальный дозиметр", - сказали в пресс-службе завода.

При некоторых работах необходима дополнительная спецодежда – пластиковые фартуки, нарукавники, перчатки, очки, все зависит от характера выполняемой работы. После окончания смены все работники проходят через санпропускник, где обязательно принимают душ и только потом надевают домашнюю одежду.

Для сотрудников, которые работают с радиоактивными материалами, по трудовому законодательству РК предусмотрены доплата, спецпитание, сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск.

"При соблюдении всех мер ядерной и радиационной безопасности влияние на окружающую среду при работе с ядерными материалами минимально", - отметили в компании.

Затраты на производство ядерного топлива

Производство ядерного топлива – это высокозатратный и сложный процесс, который включает в себя множество технологических этапов, начиная от добычи урана и заканчивая изготовлением топливных таблеток.

При этом на заводе отметили, что информация о себестоимости производства топливных таблеток остаётся коммерческой тайной.