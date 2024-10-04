Сможет ли Бишимбаев выйти на свободу раньше срока - ответ Айжан Кульбаевой

Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева в кулуарах IX Съезда судей ответила на вопросы журналистов о сроке заключения для Куандыка Бишимбаева, убившего молодую жену, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

У судьи спросили, удастся ли Бишимбаеву выйти из мест заключения раньше срока.

"Почему вы пришли к такому выводу? Есть Уголовный кодекс, где предусмотрено основание для освобождения от наказания, который для всех одинаковый. Насчёт того, как осужденные пользуются уловками, мне не известно. Я думаю, что уголовно-исполнительная система такая же, как и у всех. Она точно также руководствуется как Уголовным кодексом, так и Уголовно-исполнительным кодексом", - заверила Кульбаева.

Она объяснила, почему Бишимбаеву не сократят срок.

"Конечно, для всех равные возможности, тем более после рассмотрения дела в прокуратуре давали интервью, в том числе и потерпевший давал, были указаны основания для освобождения условно-досрочно. Тогда неоднократно было подчёркнуто, что для условно-досрочного освобождения необходимо согласие потерпевшего. Это в законе указано. И то это после отбытия определённого срока, указанного в Уголовном кодексе", - отметила судья.

Кульбаева рассказала, что изменилось после дела Бишимбаева в части законодательства.