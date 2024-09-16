Вице-министр прокомментировал запрет на строительство возле мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи

Вице-министр по экономике Бауыржан Омарбеков прокомментировал ситуацию с запретом на строительство в радиусе 100 метров от мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, передает коррепсондент BaigeNews.

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Согласно ему планируется ввести запрет на строительство в радиусе 100 метров от мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи. В данный момент, по словам чиновников, на данном растоянии нет объектов, имеющих историческую ценность.

"Это норма вводится для того, чтобы в будущем не было никаких несанкционированных зданий. Чтобы они и не появлялись", - сообщил вице-министр министерства экономики РК Бауыржан Омарбеков.

На вопрос журналистов о том, не постигнет ли мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави судьба национальных парков, где появлялись скандальные постройки в обход генплана, вице-министр уверенно заявил, что этого не произойдет.

"Нет, это не получится. Строительство в радиусе 100 метров около мавзолея будет вестись по согласованию с ЮНЕСКО. То есть Министерство культуры будет в письменном виде обращаться с полной характеристикой - для чего нужно строительство, какие параметры и так далее. Это все будет обсуждаться, в том числе, архитектурный облик и внешний облик объекта. Если Министерство культуры совместно с Акиматом не смогут обосновывать, ЮНЕСКО, соответственно, не поддержит и строительство не будет вестись", - ответил Омарбеков.

Также вице-министр подчеркнул, что за нарушителя правил согласно антикоррупционному законодательству привлекут к ответственности.