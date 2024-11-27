Смог в Усть-Каменогорске: в городе объявили предупреждение о НМУ второй степени
Оно также касается ещё одного города в регионе.
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
183Фото: en.m.wikipedia.org
В восточноказахстанском филиале РГП "Казгидромет" выпустили сообщение о неблагоприятных метеорологических условиях в Усть-Каменогорске и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
"С 20:00 27 ноября до 20:00 28 ноября по гг. Усть-Каменогорск, Риддер связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени", - говорится в сообщении.
Местные СМИ пишут об отмене занятий в школах.
Неблагоприятные метеорологические условия или НМУ – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В таких условиях рекомендуется принять следующие меры:
- избегайте длительного нахождения на воздухе ранним утром в безветренную погоду, в такое время в воздухе находится максимальное количество смога;
- реже бывайте на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток;
- начните принимать поливитамины, это снизит токсичное влияние смога; предварительно необходимо проконсультироваться с врачом;
- при усилении запаха или задымления атмосферы надевайте защитные маски, респираторы, эта рекомендация особенно важна пожилым людям, детям и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких;
- делайте ежедневные влажную уборку помещений;
- при выборе одежды отдавайте предпочтения одежде из натуральных тканей;
- принимайте душ несколько раз в день;
- промывайте нос и горло;
- употребляйте легкую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавайте предпочтение свежим и сырым овощам и фруктам, исключите копчености, маринады, жареное мясо, колбасы;
- исключите алкогольные напитки, употребление табака, это дополнительно провоцирует развитие острых и обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- при наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения лечащего врача.
Ранее жители Усть-Каменогорска уже жаловались на удушающий смог.
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