Смог в Усть-Каменогорске: в городе объявили предупреждение о НМУ второй степени

В восточноказахстанском филиале РГП "Казгидромет" выпустили сообщение о неблагоприятных метеорологических условиях в Усть-Каменогорске и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 27 ноября до 20:00 28 ноября по гг. Усть-Каменогорск, Риддер связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут об отмене занятий в школах.

Неблагоприятные метеорологические условия или НМУ – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В таких условиях рекомендуется принять следующие меры:

избегайте длительного нахождения на воздухе ранним утром в безветренную погоду, в такое время в воздухе находится максимальное количество смога;

реже бывайте на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток;

начните принимать поливитамины, это снизит токсичное влияние смога; предварительно необходимо проконсультироваться с врачом;

при усилении запаха или задымления атмосферы надевайте защитные маски, респираторы, эта рекомендация особенно важна пожилым людям, детям и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких;

делайте ежедневные влажную уборку помещений;

при выборе одежды отдавайте предпочтения одежде из натуральных тканей;

принимайте душ несколько раз в день;

промывайте нос и горло;

употребляйте легкую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавайте предпочтение свежим и сырым овощам и фруктам, исключите копчености, маринады, жареное мясо, колбасы;

исключите алкогольные напитки, употребление табака, это дополнительно провоцирует развитие острых и обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

при наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения лечащего врача.

Ранее жители Усть-Каменогорска уже жаловались на удушающий смог.