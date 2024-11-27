  • 27 Ноября, 17:21
  • BAIGENEWS

Смог в Усть-Каменогорске: в городе объявили предупреждение о НМУ второй степени

Оно также касается ещё одного города в регионе.

Сегодня, 15:45
АВТОР
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en.m.wikipedia.org Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: en.m.wikipedia.org

В восточноказахстанском филиале РГП "Казгидромет" выпустили сообщение о неблагоприятных метеорологических условиях в Усть-Каменогорске и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 27 ноября до 20:00 28 ноября по гг. Усть-Каменогорск, Риддер связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут об отмене занятий в школах.

Неблагоприятные метеорологические условия или НМУ – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В таких условиях рекомендуется принять следующие меры:

  • избегайте длительного нахождения на воздухе ранним утром в безветренную погоду, в такое время в воздухе находится максимальное количество смога;
  • реже бывайте на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток;
  • начните принимать поливитамины, это снизит токсичное влияние смога; предварительно необходимо проконсультироваться с врачом;
  • при усилении запаха или задымления атмосферы надевайте защитные маски, респираторы, эта рекомендация особенно важна пожилым людям, детям и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких;
  • делайте ежедневные влажную уборку помещений;
  • при выборе одежды отдавайте предпочтения одежде из натуральных тканей;
  • принимайте душ несколько раз в день;
  • промывайте нос и горло;
  • употребляйте легкую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавайте предпочтение свежим и сырым овощам и фруктам, исключите копчености, маринады, жареное мясо, колбасы;
  • исключите алкогольные напитки, употребление табака, это дополнительно провоцирует развитие острых и обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • при наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения лечащего врача.

Ранее жители Усть-Каменогорска уже жаловались на удушающий смог.

 
 
 
 
 
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Публикация от Novosti Uka (@novosti__ukg)

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