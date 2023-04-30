Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС

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Костанайскую область накрыло дымом из-за лесных пожаров в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.

Информация по смогу в северной части Костанайской области.

По информации оперативного дежурного Центра управлений в кризисных ситуаций по Курганской области РФ, на территории Курганской области приграничной с Костанайской областью на сегодняшний день имеются два действующих локализованных природных пожара.

В районе города Курган горит лес на предварительной площади 10 гектаров. С 28 апреля в районе города Варгаши горит степной массив на предварительной площади 20 гектаров и лес на предварительной площади 103 гектаров, ветер северо-восточный, скорость 4-5 м/с, температура +13.