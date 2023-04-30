- Неблагоприятные метеоусловия пообещали жителям четырёх городов 08:14 43
- Акимат Астаны с помощью квадрокоптеров будет бороться с комарами 07:53 123
- Мужчина взял в заложницы двух женщин в Байконуре 07:00 417
- Жанибек Алимханулы сделал заявление о нокауте за две недели до титульного боя 06:22 311
- Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками 05:10 309
- Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС 04:23 336
- Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате 03:48 353
- Костанайцы собирают подписи против сноса своих домов 02:04 538
- Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА 01:45 619
- На детской площадке в Аксае произошла перестрелка 00:34 435
- 7-месячному малышу в тяжелом состоянии пересадили печень в Астане 29.04.2023 452
- Жителя Нидерландов подозревают в отцовстве 600 детей 29.04.2023 602
- Последняя партия в борьбе за шахматную корону мира завершилась ничьей 29.04.2023 583
- Фируза Шарипова за 13 секунд победила россиянку 29.04.2023 593
- 172 ребенка потерялись на концерте в Атырау 29.04.2023 511
- Родной посёлок Скриптонита хотят переименовать 29.04.2023 807
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 539
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 474
- Казахстанские парадзюдоисты стали вторыми на чемпионате Азии 29.04.2023 622
- Музыка их связала: история оперного дуэта супругов из Петропавловска 29.04.2023 1022
- Рыбакина, Бублик, Путинцева и Данилина завершили свои выступления в Мадриде 29.04.2023 680
- Заморозки и сильный ветер: о погоде на воскресенье рассказали синоптики 29.04.2023 517
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 683
- Республиканские олимпиады для сельских школ начнут проводить в Казахстане 29.04.2023 671
- Дайджест: Как прошла рабочая неделя президента Казахстана 29.04.2023 553
- В Астане прошёл большой общегородской субботник 29.04.2023 874
- В акимате Экибастуза прокомментировали объявление режима ЧС в городе 29.04.2023 585
- Их забивали лопатой: почему важно соблюдать закон об ответственном обращении с животными 29.04.2023 589
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 850
- Токаев посетил телеканал "Jibek Joly" 29.04.2023 528
- Законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура 29.04.2023 512
- "Мы деградируем" - Аружан Саин о причинах детского насилия и "лжи чиновников" 29.04.2023 936
- Режим ЧС техногенного характера хотят объявить в Экибастузе 29.04.2023 1073
- Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42 процента 29.04.2023 589
- Алихан Смаилов посадил сосну на столичном проспекте Ұлы Дала 29.04.2023 611
- План озеленения и благоустройства Астаны презентовали Токаеву 29.04.2023 724
- Президент Казахстана принял участие в городском субботнике 29.04.2023 657
- "После 40 жизнь только начинается" — уникальный клуб пожилых каратистов есть в Петропавловске 29.04.2023 786
- Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции 29.04.2023 592
- Авитаминоз: чего не хватает нашему организму 29.04.2023 746
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 905
- Не Алаколем единым. Бухтарминское водохранилище - жемчужина Восточного Казахстана 29.04.2023 881
- Смаилов и Розенблюм обсудили сотрудничество Казахстана и США 29.04.2023 665
- 62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 29.04.2023 651
- Инвалидную коляску для кота распечатал на 3D-принтере павлодарец 29.04.2023 609
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 629
- Триллером обернулся матч Бублика против седьмой ракетки мира 29.04.2023 856
- В Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29.04.2023 635
- В ВКО пенсионерку наказали за нецензурную брань на рынке 29.04.2023 677
- В WhatsApp появится новая функция 29.04.2023 639
- Настольную игру по мотивам романа "Путь Абая" создала школьница 29.04.2023 902
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 631
- Imanbek выпустил трек с культовой британской рок-группой 29.04.2023 1157
- Январские события: осуждены участники и организаторы беспорядков в Таразе 29.04.2023 696
- Передвижение военной техники по Алматы прокомментировали в Минобороны 29.04.2023 733
- Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска 29.04.2023 828
- Задержан мужчина, избивший девочку в Кентау 28.04.2023 797
- Конференцию ТюркПА по миграционным вопросам предложил провести Кошанов 28.04.2023 724
- Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура 28.04.2023 748
- Приём заявлений на ЕНТ начался в Казахстане 28.04.2023 737
- Форум на тему развития новых медиа прошёл в столице 28.04.2023 717
- ТЭЦ Лисаковска нуждается в ремонте 28.04.2023 831
- 32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане 28.04.2023 671
- Алименты: почему отцы "отворачиваются" от своих детей, и что делать матерям 28.04.2023 954
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 863
- Стало известно, когда завершится капремонт трассы "Кызылорда - Жезказган" 28.04.2023 3847
- Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова 28.04.2023 2714
- Бердибек Сапарбаев стал почётным гражданином Актюбинской области 28.04.2023 2031
- Два ружья и винтовку изъяли у жителя области Жетiсу 28.04.2023 759
- Сакральные места, мини-Кааба и солёное озеро. За что туристы любят Кызылординскую область 28.04.2023 3947
- Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях 28.04.2023 1009
- Четверо граждан КНР устроили пьяный дебош в аэропорту Алматы 28.04.2023 1155
- "Эффект домино" - экономист о том, как повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции 28.04.2023 828
- Найдено решение проблемы пробок в Алматы 28.04.2023 5007
- Девочка выпала из окна пятого этажа в Павлодарской области 28.04.2023 947
- С отсрочкой можно будет оплатить за проезд по платным дорогам 28.04.2023 920
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 863
- Преступность выросла в Астане, но снизилась в Алматы - статистика 28.04.2023 1220
- 170 исторических памятников в стране получат QR-коды 28.04.2023 803
- Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы 28.04.2023 936
Сегодня, 04:23
336
336Фото: рixabay
Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС
Костанайскую область накрыло дымом из-за лесных пожаров в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.
Информация по смогу в северной части Костанайской области.
По информации оперативного дежурного Центра управлений в кризисных ситуаций по Курганской области РФ, на территории Курганской области приграничной с Костанайской областью на сегодняшний день имеются два действующих локализованных природных пожара.
В районе города Курган горит лес на предварительной площади 10 гектаров. С 28 апреля в районе города Варгаши горит степной массив на предварительной площади 20 гектаров и лес на предварительной площади 103 гектаров, ветер северо-восточный, скорость 4-5 м/с, температура +13.
Поделитесь:
-
Trend news
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 532
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 465
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 673
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 823
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 898
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 629
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 860
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 877
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 1890
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1322
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1059
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 5863
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2049
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1195
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 985
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 28713
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 1950
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1295
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1530
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 5850
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 1617
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1364
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1299
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1472
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1479
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3067
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1583
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1529
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 2746
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1426
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1618
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3067
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 6705
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 54501
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 1857
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3424
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6301
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 1775
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 1988
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 1913
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 1748
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2276
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3674
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 6993
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 2975
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2399
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2583
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2584
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5636
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3455
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3043
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3597
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6105
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 38705
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3618
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3320
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3308
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 10253
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 3836
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 3863
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 3928
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3520
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 3708
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3688
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4102
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3635
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3295
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3640
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 4008
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 4053
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 4268
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 3420
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 4135
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 4182
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 4210
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 3571
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 3834
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 13402
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 3623
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 3754
-
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 625
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 854
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1585
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1441
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 1821
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2264
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2040
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2134
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2277
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2364
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2257
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2295
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2603
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2818
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2803
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3409
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3541
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3691
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3533
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4314
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3721
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3373
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3691
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6142
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3758
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3757
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3470
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3780
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3452
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3417
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3678
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4016
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3603
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3632
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3793
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3381
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4428
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3498
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3817
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4205
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3635
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3279
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3797
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3681
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3685
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3694
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4097
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4410
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4076
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3670
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4030
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3631
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4399
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 3817
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3735
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3588
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3775
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4136
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4229
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3461
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3293
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4328
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3715
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3625
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4198
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5495
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4424
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3701
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3571
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3529
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3487
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3618
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3765
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3786
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3566
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3234
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3843
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3759
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 3867
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4602