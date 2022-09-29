СМИ: в ФРГ считают, что "Северный поток" больше непригоден для использования

Фото: erece.org

Службы безопасности Германии предполагают, что все три нитки трубопровода "Северный поток" и газопровод "Северный поток - 2" навсегда окажутся непригодными для использования после якобы имевшей место диверсии. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, передаёт BaigeNews.kz.

Как соощают СМИ, если нитки трубопроводов не отремонтировать быстро, в газопроводы попадёт соленая вода, которая вызовет коррозию. При этом указывается, что специалисты Министерства иностранных дел Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия инцидента. В качестве первого шага, указывает Der Tagesspiegel, федеральная полиция планирует усилить контроль над территориальными водами Германии, а её суда будут более внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

Кроме того, как пишет газета, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. Вместе с тем вызывает озабоченность безопасность строящихся в настоящее время терминалов для приёма сжиженного природного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

Генпрокуратура РФ сообщила об открытии уголовного дела по статье об акте международного терроризма по факту повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".