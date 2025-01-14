Взрыв прогремел в столице Грузии Тбилиси, погиб один человек и еще четверо пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari.

"В результате взрыва, произошедшего в Ортачале, один человек погиб и четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Отметим, все пострадавшие были госпитализированы. Предполагаемой причиной произошедшего стал взрыв природного газа. Другие обстоятельства инцидента выясняются.