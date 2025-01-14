  • 14 Января, 09:41
  • BAIGENEWS

СМИ сообщили о взрыве в Грузии

Обстоятельства произошедшего выясняются

Сегодня, 08:41
АВТОР
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Mtavari Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: Mtavari

Взрыв прогремел в столице Грузии Тбилиси, погиб один человек и еще четверо пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari.

"В результате взрыва, произошедшего в Ортачале, один человек погиб и четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Отметим,  все пострадавшие были госпитализированы. Предполагаемой причиной произошедшего стал взрыв природного газа. Другие обстоятельства инцидента выясняются.

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