СМИ: Принц Уильям не пригласит принца Гарри на свою коронацию

Принц Уильям не хочет, чтобы его младший брат принц Гарри присутствовал на его будущей коронации, сообщили инсайдеры, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. В последние годы между ними царят напряженные отношения.

После прошлогодней коронации Карла III Уильям решил, что его коронация должна "выглядеть и ощущаться по-другому". Напомним, что на мероприятии 2023 года присутствовали и принц Гарри, и младший брат короля принц Эндрю, ранее замешанный в крупном скандале.

"При нынешнем положении дел Уильям не хотел бы, чтобы его брат присутствовал на его коронации. Они отдалились друг от друга, что ужасно печально", – сообщил источник.

Друзья Уильяма рассказали журналистам, что братья всегда были очень близки. Но после того, как Гарри решил сложить с себя королевские обязанности и переехать из Великобритании в США в 2020 году, их отношения испортились. Ситуацию усугубила публикация мемуаров Гарри "Запасной", где он не лучшим образом отозвался о членах своей семьи.

Инсайдеры утверждают, что в последний раз братья общались во время похорон королевы Елизаветы в 2022 году. С тех пор они не поддерживают никаких контактов, сообщает The Sunday Times.