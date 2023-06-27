СМИ предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания - Токаев

Фото: пресс-службы Акорды

Во время награждения журналистов в Акорде в преддверии их профессионального праздника президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал основные качества, которыми, по его мнению, должны обладать представители СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих в том числе и за рубежом. По мнению Токаева, репортёры и обозреватели с этой задачей успешно справляются.

"Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяжённая в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов", - сказал он.

Президент рассказал, как проходили телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учётом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнёрства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - уточнил президент.

Вместе с тем, по словам Касым-Жомарта Токаева, отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире. Он обратил внимание на то, что только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить реальный идеологический суверенитет страны. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из национальных интересов государства.

"Считаю, что отечественные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, помогать взращивать культуру публичных дискуссий. Вы несёте особую ответственность перед коллегами и обществом за достоверность и объективность публикуемой вами информации. Именно благодаря вам – подлинным мастерам своего дела – люди могут "отделить зерна от плевел", факты от домыслов. Однако, глубоко убеждён, что настоящий журналист должен быть не только профессионалом, но и ответственным гражданином", - заявил глава государства.

Для этого журналистам следует показывать примеры деятельного патриотизма, находить подлинных героев нашего времени, достойных общенационального признания. Именно такие люди, полностью посвящающие себя своему делу, проявляют предприимчивость и решительность, должны быть в центре общественного внимания.

"Большой вклад отечественные масс-медиа вносят в продвижение нашего национального бренда. Вы создаёте увлекательные статьи и креативные сюжеты, демонстрирующие богатое историко-культурное наследие и уникальную природу нашей страны. Это помогает людям, в том числе и зарубежной аудитории, лучше узнать и понять Казахстан, в полной мере оценить его потенциал", - считает Токаев.

Президент также рассказал, что средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Так как работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны.