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СМИ: Племянник генпрокурора незаконно зарегистрировал 30 авто через ЦОНы Алматинской области
30 незаконно зарегистрированных авто выявили в ЦОНах Алматинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова.
В филиале "Правительства для граждан" Алматинской области была проведена служебная проверка, установившая виновных, по чьей вине госбюджет лишился 100 миллионов тенге. Как сообщает журналист, руководитель филиала "Правительства для граждан" Алматинской области Нурсултан Ондасын является племянником генерального прокурора Берика Асылова. На вопросы представителя СМИ о том, почему директор филиала по Алматинской области не понес наказания, в "Правительстве для граждан" ответили, следующее:
"Вопрос об ответственности должностных лиц НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" является одним из ключевых. К их числу относятся и руководители ЦОНов, которые непосредственно несут ответственность за деятельность сотрудников фронт-офисов".
В "Правительстве для граждан" также отметили, что материалы проверок были переданы в Департамент полиции Алматинской области.
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