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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:07
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Сегодня, 07:07
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

СМИ ограничат в освещении фактов насилия в отношении детей в Казахстане

Руководство для журналистов по освещению фактов насилия по отношению к детям и суицидов разработают в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

Эта и другие рекомендации приняты по итогам заседания круглого стола в Астане "Медиа этика и защита прав детей", сообщает пресс-служба министерства информации и общественного развития РК.

Участники мероприятия согласились с необходимостью выработки рекомендаций, среди которых:

- предусмотреть проведение исследования на тему влияния СМИ в превенции насилия по отношению к детям в рамках Национального доклада "О противодействии семейно-бытовому насилию в РК";

- организовать семинар и тренинг на тему превенции насилия по отношению к детям;

- разработать руководство для журналистов по освещению фактов насилия по отношению к детям и суицидов с учётом положений международных документов и сформированного опыта (запрет на разглашение персональных данных детей, ограничение излишней детализации при освещении фактов и др.);

- подготовка детского контента, созданного при участии детей. Это гранты, направленные на усиление защиты прав ребенка в медиа-пространстве; создание постоянной комиссии по медиа-этике в СМИ. 

Контроль за реализацией данных рекомендаций возложен на МИОР.

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Сегодня, 07:07
421
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