Казахстанские СМИ понесут ответственность за публикацию видео с места авиакатастрофы близ Актау, заявил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Я смотрел соцсети и был глубоко возмущён. Одно из наших популярных изданий выложило видео с места трагедии с фрагментами тел. Пожалуйста, соблюдайте этику, потому что это могут увидеть родные и близкие, которые переживают. Некоторые журналисты хотят заработать на хайпе, показав фрагменты тел – обожённых и обезображенных. Конечно, просмотры вы увеличите, но, пожалуйста, уважайте психику тысяч родных и близких. Я думаю, что мы этим вопросом завтра, наверное, уже займёмся, и правовую оценку такие издания получат", – сказал Бозумбаев на брифинге в Актау.

Лайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.

На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти Казахстана пока говорить отказываются.