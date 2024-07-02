СМИ Казахстана покажут третий сезон "Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина" на казахском языке

К визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Астану приурочен выпуск в эфир главных телеканалов Казахстана третьего сезона телепрограмм "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" Медиакорпорации Китая на казахском языке.

В третьем сезоне фокус помещен на такие темы, как совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. В нем собраны цитаты из классических китайских произведений, древних легенд, исторических и философских трактатов, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они демонстрируют политическую мудрость китайского лидера, его понимание исторических тенденций и мировоззрение. Кроме того, они помогут аудитории понять исторический контекст и культурные корни модернизации в китайском стиле.

Казахстан стал той страной, где впервые было объявлено о совместном строительстве "Одного пояса, одного пути". Поэтому для казахстанской версии специально была отобрана цитата из летописи "Хроники Троецарствия". В переводе она звучит так: "вся прелесть хорошо приправленного супа кроется в сочетании разных вкусовых оттенков". Она демонстрирует отношение Китая к разнообразию цивилизаций, подчеркивая, что оно делает мир богаче и многограннее. Эта цитата помогает зрителям лучше понять выдвинутую председателем КНР идею строительства сообщества единой судьбы человечества.

Третий сезон "Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина" на казахском языке транслируют телеканал "Атамекен Бизнес" и другие медиаплатформы страны.