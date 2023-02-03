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СМИ Италии о "деназарбаевизации" и Новом Казахстане
Казахстан, спустя чуть более года после беспорядков в январе 2022 года, стал страной, которая встала на путь политического возрождения и начала ускоренную программу демократизации общественно-политических институтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СМИ италии.
Итальянские СМИ сообщают о том, что в Казахстане, ведущей государственной и экономической опоре Центральной Азии, в этом году отмечается первая годовщина январских беспорядков 2022 года, над которыми продолжает тяготеть тень заговора, затеянного иностранными силами в сговоре с внутренней пятой колонной.
Девять дней боестолкновений, в том числе в Алматы, и более чем 200 погибших. Только объявление в стране чрезвычайного положения и вмешательство ОДКБ, ограничившаяся защитой стратегических коммуникаций и ключевых объектов от атак бунтовщиков, восстановили порядок и стабильность в традиционно спокойном Казахстане.
"Сегодня, спустя чуть более года после тех бунтов, Казахстан стал страной, которая пытается смотреть вперед, не забывая при этом о недавнем прошлом, и решила довериться программе Касым-Жомарта Токаева по построению плюралистического общества, открытой экономики и демократических институтов", - говорится в статье.
Открытая строительная площадка "Нового Казахстана"
16 марта 2022 года, объявив о своем намерении запустить широкую многоотраслевую программу реформ и приняв во внимание степень недовольства в некоторых социально-экономических сегментах, Токаев представил программу "Нового Казахстана". Социальная программа, направленная на расширение благосостояния, перераспределение богатства и демократизацию политической системы, дважды в течение года привел казахстанских граждан к избирательным участкам: конституционному референдуму 5 июня и президентским выборам 20 ноября.
В программе Токаева есть все: демократизация общества, политической и судебной систем, деолигархизация экономики, цифровизация – сектор, на который Казахстан делает ставку с незапамятных времен, многовекторная внешняя политика, переход к "зеленой" экономике. Это план роста и возрождения, призванный сгладить внутринациональные разрывы между регионами, который за короткое время породил множество пакетов реформ, и, учитывая результаты выборов, был одобрен гражданами. По словам заместителя Министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, этот план направлен на превращение Казахстана в "страну перемен".
Василенко в интервью агентству "EURACTIV" рассказал о планах Токаева на будущее и доказательствах дворцового заговора, вскрывшихся во время суда над участниками беспорядков. Охарактеризовав январские события 2022 года как "хорошо спланированную попытку государственного переворота", дипломат напомнил, что сегодня видных деятелей назарбаевской эпохи, таких как Карим Масимов и Ануар Садыкулов, обвиняют в государственной измене и злоупотреблении властью (и других преступлениях).
Между тем, Парламент отменил существовавший ранее закон об иммунитете семьи Назарбаева от судебного преследования. Решение, стимулировавшее процесс деназарбаевизации страны, о чем красноречиво свидетельствует повторное переименование столицы, которая снова стала называться Астаной.
Для того, чтобы страна преодолела травму января 2022 года и продолжила путь реформ, начатый Токаевым после его инаугурации на пост Президента в 2019 году, "Президент упорно работал над устранением недовольства людей и построением новой политической системы, более восприимчивой к пожеланиям граждан. Одним из доказательств этого, продолжил Василенко, является тот факт, что число партий, имеющих право на участие в ближайших парламентских выборах, выросло с пяти до семи – благодаря реформе Президента по сокращению членства в партиях.
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