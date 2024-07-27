Сметов пробился в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
104Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz
Лидер мужской команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов выиграл вторую схватку на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ему во втором раунде противостоял украинец Дильшот Халматов. Сметов заработал балл и смог удержать преимущество до завершения схватки.
Таким образом, Сметов пробился в 1/4 финала весовой категории до 60 килограммов. За выход в полуфинал он поборется с Юном Вэем Янгом (Тайбэй).
Напомним, ранее в стартовой схватке Сметов одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов.