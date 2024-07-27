Сметов пробился в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Лидер мужской команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов выиграл вторую схватку на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ему во втором раунде противостоял украинец Дильшот Халматов. Сметов заработал балл и смог удержать преимущество до завершения схватки.

Таким образом, Сметов пробился в 1/4 финала весовой категории до 60 килограммов. За выход в полуфинал он поборется с Юном Вэем Янгом (Тайбэй).

Напомним, ранее в стартовой схватке Сметов одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов.