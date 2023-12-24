Смешной мультфильм про Шавката Рахмонова появился в Сети
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Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на тематику единоборств, опубликовал на своем Youtube-канале видео, посвящённое бою казахстанского файтера Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На видео показаны события этого поединка, в котором Рахмонов побеждает Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Президент UFC Дана Уайт поздравляет Шавката с победой, на что тот отвечает ему скороговорками на казахском языке. Затем Уайт заявляет, что именно Рахмонов должен следующим сразиться с чемпионом Леоном Эдвардсом и бьет по лицу подошедшего Белала Мухаммада, еще одного претендента на титульный бой.
Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.
Напомним, казахстанец победил американца Стивена Томпсона досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных. Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.
Ранее "Номад" высказался на тему нашумевшего российского сериала "Слово пацана". А недавно Шавкат дал любопытное интервью журналистке и бывшей модели журнала Playboy Нине Мари Даниэль. Отвечая на вопросы, казахстанец даже пообещал спасти Землю от атаки инопланетян.
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