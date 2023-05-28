Смешное видео с полицейскими на самокатах оказалось фейком

Фото: StopFake.kz

В Казнете пользователи распространяют ролик, на котором полицейские едут на самокатах. Несмотря на подпись "Это Казахстан, детка", на самом деле кадры сняты в другой стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Судя по форме полицейских и гербу, который виден в одном из кадров распространяемого ролика, можно сделать вывод, что видео было записано не в Казахстане.

Форму, показанную в ролике, носят сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики. Предложение закупить для них самокаты озвучивалось еще в 2020 году.

В Казахстане же самокатов в распоряжении полицейских нет.