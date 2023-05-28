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StopFake.kz Сегодня, 05:40
363
Сегодня, 05:40
363
Фото: StopFake.kz

Смешное видео с полицейскими на самокатах оказалось фейком

В Казнете пользователи распространяют ролик, на котором полицейские едут на самокатах. Несмотря на подпись "Это Казахстан, детка", на самом деле кадры сняты в другой стране,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Судя по форме полицейских и гербу, который виден в одном из кадров распространяемого ролика, можно сделать вывод, что видео было записано не в Казахстане.

Форму, показанную в ролике, носят сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики. Предложение закупить для них самокаты озвучивалось еще в 2020 году. 

В Казахстане же самокатов в распоряжении полицейских нет.

@aleksgolovin

полиция # и самокат

♬ Бригада (Эпилог) - Из т/с "Бригада" - Алексей Шелыгин

 
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Сегодня, 05:40
363
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