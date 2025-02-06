Смешанная команда Казахстана по керлингу завершила выступление на Азиаде
Команда не смогла выйти из группы В.
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
89Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
Команда Казахстана по керлингу провела заключительный матч в рамках соревнований среди смешанных пар на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.
В последней игре группового раунда наши керлингисты сыграли против Филиппин. Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев потерпели поражение со счётом 2:11 и не смогли выйти из группы B, заняв итоговое четвертое место. Дальше проходили первые три команды.
С первой позиции напрямую в полуфинал квалифицировался Китай. Филиппины и Южная Корея, занявшие второе и третье места соответственно, сразятся за место в 1/2 со сборными из группы А.
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