  • 6 Февраля, 18:44
  • BAIGENEWS

Смешанная команда Казахстана по керлингу завершила выступление на Азиаде

Команда не смогла выйти из группы В.

Сегодня, 18:12
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Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

Команда Казахстана по керлингу провела заключительный матч в рамках соревнований среди смешанных пар на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

В последней игре группового раунда наши керлингисты сыграли против Филиппин. Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев потерпели поражение со счётом 2:11 и не смогли выйти из группы B, заняв итоговое четвертое место. Дальше проходили первые три команды.

С первой позиции напрямую в полуфинал квалифицировался Китай. Филиппины и Южная Корея, занявшие второе и третье места соответственно, сразятся за место в 1/2 со сборными из группы А.

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