Команда Казахстана по керлингу провела заключительный матч в рамках соревнований среди смешанных пар на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

В последней игре группового раунда наши керлингисты сыграли против Филиппин. Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев потерпели поражение со счётом 2:11 и не смогли выйти из группы B, заняв итоговое четвертое место. Дальше проходили первые три команды.

С первой позиции напрямую в полуфинал квалифицировался Китай. Филиппины и Южная Корея, занявшие второе и третье места соответственно, сразятся за место в 1/2 со сборными из группы А.