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Смертность от жары в Испании может вырасти в 4 раза к 2050 году

Сегодня, 07:42
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 07:42
Сегодня, 07:42
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Фото: pexels.com

Смертность от жары может вырасти в 4 раза к середине столетия. Это данные из нового доклада медицинского журнала Lancet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24.

В 2023 году в мире зафиксированы самые высокие глобальные температуры. А рекорды жары побиты на всех континентах. На этом фоне смертность людей старше 65 лет увеличилась на 85%.

Засуха привела к острой нехватке продовольствия. Распространяются опасные для жизни заболевания. И эти риски, по прогнозам экспертов, могут возрасти, если не предпринять конкретные действия по борьбе с климатическим кризисом. 

"Только с 90-х годов смертность от жары среди взрослых старше 65 лет увеличилась на 85%. Такого большого количества смертей не было бы, если бы температура не повысилась. Мы также видим, что отсутствие продовольственной безопасности растёт. Недоедание имеет необратимые последствия, особенно для детей",  считает исполнительный директор журнала Lancet Марина Романелло.

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