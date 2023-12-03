Смертность от жары в Испании может вырасти в 4 раза к 2050 году

Смертность от жары может вырасти в 4 раза к середине столетия. Это данные из нового доклада медицинского журнала Lancet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24″.

В 2023 году в мире зафиксированы самые высокие глобальные температуры. А рекорды жары побиты на всех континентах. На этом фоне смертность людей старше 65 лет увеличилась на 85%.

Засуха привела к острой нехватке продовольствия. Распространяются опасные для жизни заболевания. И эти риски, по прогнозам экспертов, могут возрасти, если не предпринять конкретные действия по борьбе с климатическим кризисом.