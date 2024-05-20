За десять лет смертность от СПИДа сократилась вдвое в Астане. Это стало возможным благодаря бесплатной антиретровирусной терапии, доступной сразу после постановки диагноза. Об этом рассказал директор городского Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Канат Аскаров, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане зарегистрировано около трёх тысяч случаев ВИЧ, с начала года – 142 новых случая. 64% инфицированных – люди в возрасте 20-39 лет. Превалирующий путь передачи инфекции– половой (более 90%).

"Столичные врачи начали менять подходы к профилактике ВИЧ-инфекции. Определены новые стратегии (95-95-95), где особый акцент делается на скрининг, диагностику и лечение. На практике это означает реализацию концепции "Найти, протестировать, лечить и удерживать". В поликлиниках активно проводится тестирование на ВИЧ по клиническим показаниям. В результате более 80% случаев выявляется на ранних стадиях", - сообщили в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Внедрено экспресс-тестирование на базе НПО для ключевых групп населения. Реализуется программа индексного тестирования. Всего с начала года на ВИЧ обследовано более 100 тысяч человек.