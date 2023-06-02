Смертность детей в результате ДТП резко выросла в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Аварийность с участием детей остаётся острой проблемой для Казахстана. Несмотря на то, что численность погибших в ДТП в стране за год сократилась на семь процентов, несовершеннолетних среди них в этом году оказалось сразу на 24 процента больше, чем в предыдущем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За четыре месяца с начала года в результате ДТП пострадали 4,8 тысячи человек, это на 14,8 процента меньше, чем годом ранее. При этом Число раненых сократилось на 15,6 процента, до 4,3 тысячи человек. Погибли в ДТП 522 человека — на 7,3 процента меньше, чем годом ранее, но средин них было 52 несовершеннолетних, и в этой категории был отмечен рост сразу на 23,8 процента за год.

В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП числилось в Алматы (1,1 тысячи человек), Алматинской (505 человек) и Жамбылской (501 человек) областях.

Аналитики отмечают, что при 3,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий 404 происшествия (или 12,1 процента) закончились смертельным исходом. При этом 2,9 тысячи ДТП произошли по вине водителей, в 81 случае это произошло по вине пешеходов, по одному случаю по вине дорожных служб и подрядчиков.

В региональном разрезе ДТП чаще всего регистрировались в Алматы: с начала года — 957 случаев, минус 0,3 процента за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (336 случаев, минус 49,5 процента за год) и Жамбылская (305 случаев, минус 22,6 процента) области.

Меньше всего ДТП было зарегистрировано в Улытауской области: всего 13 случаев с начала года. Далее идут Северо-Казахстанская (64 случая) и Карагандинская (82 случая) области.

Рост количества ДТП с января по апрель произошёл в двух из 20 регионов Казахстана — в Западно-Казахстанской (на 19,7 процента, до 85 случаев) и Павлодарской (на 1,6 процента, до 129 случаев) областях. Ещё в двух областях — Костанайской и Северо-Казахстанской — количество ДТП осталось без изменений.