В Жанааркинском районе области Улытау разгорается скандал вокруг районной больницы — местные жители обвиняют медиков в халатности, которая, по их мнению, привела к нескольким смертям. За последний год, по словам родственников, после лечения в этом медучреждении скончались как минимум три пациента. Люди требуют справедливого расследования и ответственности виновных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У здания больницы собрались семьи погибших. Все они пережили личную трагедию, и теперь хотят добиться правды. Один из них — Максат Каскатаев. Его сестра, 40-летняя Гульнур Жуанышпаева, мать четверых детей и капитан юстиции, умерла после операции по удалению аппендицита.

"Самое возмутительное — это была простая операция. Аппендицит удаляют в любой больнице. Во время операции у неё случился анафилактический шок и клиническая смерть. В документах, которые мы получили, указано, что не работал КТ-аппарат, не было необходимых расходников. Это системные проблемы. Мы хотим не только справедливости для нашей семьи, но и чтобы никто больше не страдал", — говорит Максат.

Он — не единственный, кто потерял близкого. Меруерт Тамабекова год назад похоронила 17-летнего сына. Причина смерти — тот же аппендицит.

"Четверо детей остались без матери, а я — без сына. Разве так можно? Если бы вовремя приняли меры, этой трагедии не было бы. Сколько это будет продолжаться? Пока не начнут умирать дети?" — возмущается женщина.

Местные жители уверяют: это не единичные случаи, а тревожная тенденция. Они настаивают на тщательной проверке работы больницы — от квалификации персонала до условий хранения лекарств.

"Это уже крик души. Люди теряют близких после, казалось бы, обычного лечения. Нужно срочно пересмотреть кадровую политику, создать резерв специалистов, потому что дальше так нельзя", — считает Магаз Абдыгазимов, один из жителей района.

Скандал дошёл до Управления здравоохранения области. Заместитель руководителя ведомтсва Еркебулан Бейсенбаев подтвердил: нарушения действительно были.

"Мы выявили дефекты в работе сотрудников, давали время на исправление. Но после последнего трагического случая было принято решение отстранить хирурга, анестезиолога, заместителя директора по лечебной части и самого директора клиники", — сообщил он.

Также стало известно, что в больнице работает более 40 сотрудников пенсионного возраста, в том числе и врачи. Некоторые из них — старше 70 лет. По словам представителей Управления здравоохранения, в течение двух месяцев будет проведена кадровая оптимизация и наведён порядок.

Однако для местных жителей этих обещаний недостаточно — они требуют немедленных действий и считают, что проблема уже вышла на уровень всей страны.