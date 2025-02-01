Органы здравоохранения Румынии бьют тревогу после того, как число случаев респираторных инфекций выросло за последние три недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Только за одну неделю с 20 по 26 января Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) зарегистрировал 133 600 случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, что более чем на 6 % больше, чем на предыдущей неделе.

На данный момент скончались 22 человека, в том числе трёхлетний ребенок. Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что все умершие не были привиты от гриппа.

Рафила также заявил, что хотя ситуация беспрецедентна, она не настолько серьезна, чтобы вводить широкомасштабные ограничения, такие как карантин.

По его словам, основное внимание уделяется мерам по сдерживанию распространения вируса, а социальная и экономическая деятельность может продолжаться в обычном режиме.

Однако рост числа заболевших вызвал опасения по поводу нагрузки на систему здравоохранения Румынии, особенно в таких регионах, как Бухарест, Клуж и Брашов.

Больницам по всей стране было предписано ограничить количество посещений, чтобы снизить распространение вируса гриппа.

"Рекомендуется строго ограничить количество посещений до необходимого, а также свести к минимуму число людей, посещающих пациентов", - сказала Кристина Георманяну, пресс-секретарь окружной больницы скорой помощи Крайовы.

Число клинических случаев гриппа также резко возросло и составляет 10 950, по сравнению с 6 994 за неделю до этого.

Вакцина от гриппа готовится в Центре общественных ресурсов при страховой компании LA Care and Blue Shield of . Несмотря на рост числа инфекций, уровень вакцинации в Румынии остается низким.