Смертельный взрыв прогремел на заводе "дочки" Toyota в Японии
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
139Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
6 марта газета Chunichi Shimbun сообщила о трагическом инциденте на заводе одного из подрядчиков Toyota Motor Corporation в японском городе Тоета префектуры Айти, передаёт BaigeNews.kz. В результате взрыва пылесборника на предприятии, производящем пружины, погиб один человек.
По данным пожарной службы, взрыв произошел в одном из цехов завода, который представляет собой одноэтажное здание. В момент происшествия двое мужчин получили незначительные травмы. Для ликвидации последствий возгорания было направлено 19 единиц техники, и пожар удалось потушить через три часа.
К слову, для борьбы с пожаром было задействовано 19 единиц техники, возгорание удалось потушить примерно через три часа после его возникновения.