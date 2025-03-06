6 марта газета Chunichi Shimbun сообщила о трагическом инциденте на заводе одного из подрядчиков Toyota Motor Corporation в японском городе Тоета префектуры Айти, передаёт BaigeNews.kz. В результате взрыва пылесборника на предприятии, производящем пружины, погиб один человек.

По данным пожарной службы, взрыв произошел в одном из цехов завода, который представляет собой одноэтажное здание. В момент происшествия двое мужчин получили незначительные травмы. Для ликвидации последствий возгорания было направлено 19 единиц техники, и пожар удалось потушить через три часа.

К слову, для борьбы с пожаром было задействовано 19 единиц техники, возгорание удалось потушить примерно через три часа после его возникновения.