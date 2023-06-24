Смертельный прыжок: смягчён приговор инструктору роуп-джампинга в Караганде

Фото: BaigeNews.kz

Смягчён приговор инструктору фирмы по организации прыжков Fly Kazakhstan в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

В августе 2022 года суд признал его виновным и приговорил к четырём годам колонии средней безопасности по статье 306 часть 3 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Теперь отбывание наказания осуждённому назначено в учреждении минимальной безопасности.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года. 33-летняя жительница Караганды прыгнула с высоты 30 метров с крыши гостиничного комплекса "Созвездие". Оказалось, что на опасном аттракционе не были закреплены тросы, обеспечивающие безопасное приземление. Женщина ударилась о бетонную конструкцию. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Спасти её не удалось, девушка скончалась, не приходя в сознание.

Выяснилось, что место для прыжков на территории гостиницы не имело заградительных устройств, которые бы предотвратили преждевременный прыжок без полной подготовки альпинистского снаряжения. Не имелось механизма, который сработал бы по принципу турникета, и не выпустил бы человека, пока на него не будет полностью надето альпинистское снаряжение, пока не будет готова к работе тормозная система, и пока клиент не выслушает полную инструкцию.

Клиентам не давали защитную каску. Не было радиосвязи между инструкторами, находящимися на крыше и внизу, из-за чего они не могли согласовать свои действия, а лишь показывали друг другу знаки.

Инструктор должен был дождаться, когда его напарник внизу покажет ему поднятый большой палец вверх. Этот жест у них означал, что тормозная система готова. Инструктор, который был внизу, крикнул тому, кто стоял на крыше:

"Какой вес у клиентки?"

Но инструктор на крыше не услышал и продолжал надевать страховочный пояс. Не дождавшись ответа, он без спешки пошёл к дереву привязывать тормозную систему. А тот не дождался отмашки. В итоге 33-летняя Евгения встала на край крыши и прыгнула.