Генеральной прокуратурой Республики Казахстан по факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара, передаёт BaigeNews.kz.

Так уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения.

По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи Резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ч.2 ст. 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. Генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по ст.371 ч.2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания.

Кроме того по представлению Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Также в ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.

Напомним, 8 июня 2023 года в Бородулихинском районе области Абай на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" произошел природный пожар. 9 июня сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.