Пострадавшим при пожаре в Астане семьям окажут помощь

В частном двухэтажном доме, где в результате пожара погибли четверо детей, проживали две семьи. Акимат Астаны окажет им помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении акимата.

Напомним, в Астане загорелась крыша двухэтажного частного дома, который в результате частично обрушился. В пожаре погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет.