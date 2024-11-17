Пострадавшим при пожаре в Астане семьям окажут помощь
Сегодня, 13:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
166Фото: акимат Астаны
В частном двухэтажном доме, где в результате пожара погибли четверо детей, проживали две семьи. Акимат Астаны окажет им помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении акимата.
Напомним, в Астане загорелась крыша двухэтажного частного дома, который в результате частично обрушился. В пожаре погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет.
Самое читаемое
- Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде
- UFC официально объявил бой Шавката Рахмонова: Номад разочарован
- В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
- Родные задержанных по делу об убийстве 16-летнего Шерзата сделали заявление