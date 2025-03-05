В Астане огласили приговор женщине, обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что К. сдавала в аренду комнаты своего дома без оформления документов. При этом получала деньги за оказанные услуги. В комнатах проживали трое пострадавших и другие граждане.

"Подсудимая в июне 2024 года допустила возникновение пожара в доме, в результате которого от отравления угарным газом скончались три человека, один из них несовершеннолетний. Причиной явилось воспламенение обшивки дивана от частиц раскалённого металла в результате короткого замыкания на медных проводах электрического кабеля, проложенного внутри пристройки", - сообщили в суде.

Подсудимая вину признала, возместила представителям потерпевших моральный вред.

Приговором суда женщине назначили 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.