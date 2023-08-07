Смертельный наезд: полицейского арестовали в Шымкенте
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
177Фото: polisia.kz
Полицейского, совершившего наезд на двух пешеходов, арестовали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. Он водворён в ИВС. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направят в суд. Ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Кайрата Дальбекова", - сообщили в ДП Шымкента.
3 августа на улице Байтурсынова в Шымкенте водитель-полицейский Туранского РУП совершил наезд на двух пешеходов. В результате мать с несовершеннолетней дочерью доставили в больницу. 7 августа женщина скончалась в реанимационном отделении.