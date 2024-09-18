Смертельный наезд на мужчину совершил комбайнер в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области полицейские начали досудебное расследование по факту гибели сельчанина, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
"15 сентября 2024 года в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что при доставлении в центральную районную больницу скончался работник сельхозпредприятия, 58-летний житель одного из близлежащих сел. В ходе предварительного следствия установлено, что при зерноуборочных работах водитель комбайна, совершая маневр разворота, допустил наезд на погибшего", - говорится в сообщении.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда.
Самое читаемое
- Директор компании похитил более 990 млн тенге в Астане
- За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО
- К чему может привести отказ Казахстана от атомной энергии рассказал турецкий профессор
- Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области
- Некому работать на полях – рисоводы Казахстана бьют тревогу из-за дефицита кадров