Смертельный наезд на мужчину совершил комбайнер в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские начали досудебное расследование по факту гибели сельчанина, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"15 сентября 2024 года в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что при доставлении в центральную районную больницу скончался работник сельхозпредприятия, 58-летний житель одного из близлежащих сел. В ходе предварительного следствия установлено, что при зерноуборочных работах водитель комбайна, совершая маневр разворота, допустил наезд на погибшего", - говорится в сообщении.