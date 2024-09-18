  • 18 Сентября, 14:30
  • BAIGENEWS

Смертельный наезд на мужчину совершил комбайнер в Акмолинской области

Сегодня, 13:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
d-a-a.ru Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38
127
Фото: d-a-a.ru

В Акмолинской области полицейские начали досудебное расследование по факту гибели сельчанина, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"15 сентября 2024 года в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что при доставлении в центральную районную больницу скончался работник сельхозпредприятия, 58-летний житель одного из близлежащих сел. В ходе предварительного следствия установлено, что при зерноуборочных работах водитель комбайна, совершая маневр разворота, допустил наезд на погибшего", - говорится в сообщении.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда.

Самое читаемое

Наверх